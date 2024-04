Anoche se dio a conocer la encuesta Pulso Ciudadano de abril, que señala, en relación a las preferencias presidenciales a futuro y en menciones espontáneas, que la alcaldesa Evelyn Matthei obtiene un 28,5% de las preferencias (3,6 puntos más que hace un mes), el líder republicano José Antonio Kast 15,6% (3,9 puntos más que en marzo), la ex Presidenta Michelle Bachelet 7,1% (1,0 punto menos), la ministra Camila Vallejo 3,5% ( 1,0 punto menos) y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami 2,2% (0,6 puntos más). Otros 22,7%, Ninguno 7,8% y No sabe 12,6%.

Reformas que se necesitan. Paralelamente, un 65,9% de la población considera que la reforma que Chile más necesita es la reforma de Pensiones, un 41,7% indica que es la reforma del Sistema Político y un 25,5% indica que la reforma Tributaria y pacto fiscal.

Principales problemas. A juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son: Delincuencia con 48,6%, Inmigración 34,4%, Inflación 21,8%, y Narcotráfico 20,5%.

Carrera por gobernación. En cuanto a preferencias para la gobernaciónde la Región Metropolitana, el actual gobernador Claudio Orrego obtiene un 32% de las preferencias, seguido por Gino Lorenzini (5,1%), Gabriel Alemparte (4,4%), Macarena Santelices (4%), e Isabel Plá (3,3%). Un 51,2% aún no sabe por quien votar.

Aprobación presidencial. Terminado el mes de abril de 2024, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 26%, (1,7 puntos con relación a la aprobación de marzo, y una desaprobación de un 61%, (0,7 puntos más que el mes pasado). Un 13,0% no sabe cómo evaluar su gestión.

Censo. Finalmente, un 65,9% de los hogares a nivel nacional indicaron que ya respondieron el Censo y un 90% de estos hogares evalúa como muy bueno/bueno el desempeño de la persona que les aplicó las preguntas de la consulta ciudadana.

/gap