“¿Cómo piensa? ¿Cómo va a cambiar al país? ¿Cuál es su oferta a los venezolanos?”, son algunas de las interrogantes que planteó la periodista de Venevisión Margarita Oropeza en su programa “Abriendo Puertas”.

El candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia comenzó su intervención aseverando que no es tan preciso decir que es un “candidato desconocido” y compartió su ámbito profesional.

“Nunca pensé que sería el responsable de esta carga” aseguró, sin embargo destacó el “patriotismo” y las ganas de cambio en el país, “aspiramos recuperar esa normalidad, estamos buscando una reconstrucción del país, donde nadie pueda ser perseguido por sus ideas”.

"No me imaginé ni siquiera que iba a ser candidato tapa, nunca pensé que iba a ser yo el responsable… ¿Tiene piel de cocodrilo? No de un cocodrilo de un tiburón pequeño. La confrontación no es lo que nosotros aspiramos" @EdmundoGU

— Margarita Oropeza (@moropeza_vv) April 28, 2024