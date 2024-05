“A mí me pasó, yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon”, aseguró ante los legisladores de la mencionada instancia.

Su denuncia se viralizó y en redes sociales le salió el tiro por la culata, ya que la mayoría no le cree, le exige pruebas y le pide a Carabineros que se querelle contra la parlamentaria.

He aquí algunos ejemplos:

🔴 #URGENTE: MAITE ORSINI SE VOLVIÓ COMPLETAMENTE LOCA: Ahora para justificar sus constantes burradas en la discusión de las RUF dijo que ella fue GOLPEADA Y QUEMADA POR CARABINEROS en una comisaría 💀 pic.twitter.com/RMaMn1nuu9 — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) May 2, 2024

🚨 La Maite Orsini del pasado contradice a la Maite Orsini del presente: “Nos dieron un trato muy respetuoso los carabineros siempre” 💀💀 pic.twitter.com/neKctaReaA — D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) May 3, 2024

La diputada Orsini sin presentar prueba alguna, acusa a Carabineros de haberla golpeado, quemado e intentado desnudarla cuando ella era una adolescente en una comisaría.

Si no presenta pruebas de la acusación, le exijo a carabineros presentar querella.pic.twitter.com/mm9VLj8o4I — chilena de❤ 🇨🇱 🎣 (@SilvanaNHR) May 2, 2024

Exijo saber como contribuyente en q comisaría ultrajaron a Orsini, donde la golpearon? Y en que tribunal se querelló.

También Quiero saber en qué comisaría amenazaron a mujeres los carabineros con violarlas y donde se querellaron? Basta de difamar a Carabineros quiero pruebas! pic.twitter.com/yQW2CwhYvI — Pitonisa!! No defiendo corruptos! (@zurditabella261) May 3, 2024

🟥 #ARCHIVO: El día que Maite Orsini fue detenida y AGREDIÓ A UNA CARABINERO 💀 pic.twitter.com/R1IjgtpPvr — D Я ɛ S S 🔥 (@DRESS__TRUMPY) May 3, 2024

