En una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero, el analista y ex diputado Pepe Auth y el ex ministro Jaime Bellolio analizaron el discurso en España del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sostuvo que “en Chile hoy nos gobierna un travesti político”, en referencia al Presidente Gabriel Boric.

«Es un travesti político, que hace un par de años estaba en la calle encarando a militares y policías, y ahora como Presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías asesinados en su gobierno», señaló.

«Este gobierno que hoy se disfraza de policía, que usa un lenguaje duro contra la inmigración, no ha cambiado nada. La izquierda radical no cambia, solo se disfraza, se transforma y traviste políticamente«, agregó.

Bellolio y dichos de Kast: «A mí no me gustan para nada»

Para Pepe Auth, lo dicho por José Antonio Kast “es una caracterización que ha sido hecha previamente por otros actores. La diferencia está cuando tú lo haces fuera de Chile. Yo siempre he hecho una diferencia en la crítica interna y cuando tú estás en el exterior, porque obviamente ponen la imagen del país en juego. Desde ese punto de vista yo creo que es criticable. No es buena cosa. No es buena cosa que uno traslade al exterior la política interna”.

Jaime Bellolio también se sumó a la crítica por los dichos de Kast, y afirmó que “a mí no me gustan para nada porque nosotros en Chile Vamos fuimos muy críticos y siempre lo hemos sido con la izquierda, que fue muy radical en la forma en que se expresaba con el Presidente Piñera. Entonces, si nos parece que eso está mal, no puedes esperar a tener el espacio para tú hacerlo y decir que ahora está bien. A mí me parece que está mal siempre”.

Pepe Auth: “Espero que el 1 de junio Boric asuma su mutación”

Sobre el fondo de las declaraciones de Kast, que cuestionan los constantes cambios de opinión que ha tenido el Mandatario desde que llegó a La Moneda, Auth sostuvo que lo que sufre Boric no es travestismo, sino que una «mutación».

“Yo apostaría a que el Presidente persistirá en su maduración. Por una cuestión muy sencilla, porque es obvio que madura para sintonizar, es decir, para acercarse al sentido común popular… Aquí ha habido una mutación, porque nunca habíamos tenido tanta distancia entre la élite que llega al poder y el sentido común popular”, sostuvo el ex diputado.

“Yo espero que el 1 de junio, en la cuenta pública, Boric asuma su mutación, la verbalice, la conceptualice, que diga: ‘Somos otros. Tenemos otras prioridades hoy día de las que teníamos cuando llegamos al gobierno’. No tengo demasiadas esperanzas en que eso ocurra. Pero yo creo que sería muy saludable que ocurriera”.

La “trampa” del CAE para el gobierno

Otro tema abordado en el podcast fue el anuncio del gobierno de presentar en septiembre un proyecto de ley para la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa ha sido una bandera de lucha del Frente Amplio desde su creación y una promesa de campaña de Gabriel Boric. La idea ha sido muy criticada por miembros de la oposición y del Socialismo Democrático debido al enorme gasto fiscal que significa.

Para Bellolio, el gobierno ha puesto el tema sobre la mesa porque “necesitan ir a entregarle algo al público de izquierda de dónde vienen, el del 2011, en donde el CAE es como el comodín. Es la cuarta vez que hablan sobre el fin del CAE, cada vez antes de una elección. Entonces Boric muta en una cosa, pero, por otro lado, necesita después ir a hacer de nuevo este gesto de decir, ‘todavía no me he ido, no me he transformado completamente de oruga a mariposa’”.

Además, el candidato a alcalde por Providencia agregó que detrás de la iniciativa del CAE está «no solamente el hacer el llamado a la tribu, sino que también tiene otro objetivo, que es el del control total sobre la educación superior”.

Por su parte, para Auth el tema del CAE se puede convertir en una especie de “trampa” para el gobierno puesto que “es tan compleja la solución, que es muy probable que cualquier solución razonable, aceptable por Hacienda, frustre y termine generando el efecto inverso. Es decir, ‘me pusieron un placebo’”.

A ello el analista añadió que “finalmente es mejor no hacerlo que hacer algo que genera irritación. Porque cuando Boric hablaba de la eliminación del CAE hablaba de condonación universal, y es evidente que cualquier solución no va a contemplar la condonación universal y va a generar frustración. Entonces, yo creo que es una agenda muy peligrosa, que puede convertirse en un boomerang”.

