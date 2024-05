Daniel Jadue comenzó de esta forma la segunda jornada de alegatosen la formalización de cargos del caso “farmacias populares”. Publicando en sus redes sociales lo siguiente:

“Hoy expondremos nuestra defensa y demostraremos que estamos ante una ficción de Fiscalía que no tiene sustento. Todas las imputaciones son referidas a nuestra decisión de abaratar y simplificar la vida de miles de personas que necesitaban urgente atención en pandemia!”.

Fue el mismo camino que siguió su abogado defensor, Ramón Sepúlveda durante la exposición ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en la que apuntó al rol del resto de los directores de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (AChifarp), asegurando que “la Fiscalía, con base en un prejuicio, ha olvidado a todos los demás directores.

“Los cita a declarar, comparece el tesorero, que tiene responsabilidades administrativas en escrituras públicas. El alcalde Sharp dice: ‘Yo nunca supe nada, nunca hice nada, no es mi responsabilidad’’. Y la Fiscalía dice: ‘Okey, no hay que perseguir personalmente a ese director’. No digo que lo persigan, (pero) no podemos señalar que el alcalde Jadue todo lo sabía, todo lo hacía y hacerlo responsable de cada una de las actuaciones de esta asociación”

LO QUE DIJO LA FISCALÍA

La fiscal especialista en delitos económico, Giovanna Herrera, expuso lo siguiente

“Es verdad que uno de los móviles dice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera, que era evitar ser expuesto como un gestor ineficiente, como un fracaso, por los delitos que ya había cometido. Eso, sin duda, es un antecedente”.

“La Achifarp hacía plaza ciudadana, llegaban a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones, todo eso es una imagen electoral, todas esas son estrategias comunicacionales, todo eso es provecho propio desnaturalizando una institución”.

Tercera y última jornada

El inicio de la audiencia será a las 09:00 horas, en la sala 101, del edificio D del Centro de Justicia.

Para este viernes, en tanto, está programada la última jornada de la audiencia de formalización de cargos del caso “farmacias populares”, donde la jueza del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago, Paulina Moya, deberá pronunciar sobre la solicitud de prisión preventiva que hizo la Fiscalía en contra de Daniel Jadue y otros imputados.

