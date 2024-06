Este domingo se vivirá el primer hito importante de las elecciones municipales 2024, con las primarias para alcaldes y gobernadores regionales que se llevarán a cabo en distintas comunas del país.

Es necesario recalcar que no todas las personas están convocadas para votar, ya que las primarias para gobernadores se realizarán en sólo dos regiones del país, mientras que las primarias para alcaldes serán en 60 comunas.

De todos modos, quienes hayan sido convocados como vocales de mesa deben cumplir con su deber.

El Servicio Electoral (Servel) publicó un detallado informe explicativo para estar preparados para el domingo; saber si me toca votar, si es obligatorio, si estoy autorizado para hacerlo y dónde debo acudir.

Todo lo que debes saber sobre las elecciones primarias de este domingo

¿El voto es voluntario u obligatorio?

El voto para las elecciones primarias de gobernadores, alcaldes y alcaldesas es voluntario.

¿Dónde se realizarán las Primarias?

Habrá elecciones primarias de gobernadores en las regiones de Coquimbo y de Aysén. Y de alcaldes y alcaldesas en 60 comunas de casi todo el país. Conoce el detalle aquí.

¿Dónde puedo conocer los candidatos y facsímiles?

Puedes conocer a los candidatos y candidatas por región o comuna aquí.

¿Dónde puedo conocer mi local de votación?

Los electores pueden saber cuál es su local de votación y su mesa receptora de sufragios ingresando a consulta.servel.cl.

¿Por qué mi local es diferente?

En las elecciones primarias se determinan menos mesas receptoras de sufragios, por lo que hay que disminuir los locales, lo que hace que el local de votación pudo haber sido modificado.

¿Qué información encontrará el elector al consultar si puede sufragar en primarias?

Cuando un elector ingrese a la consulta de datos, se le entregará la información respecto a si puede votar o no, en este último caso aparecerá uno de los 3 mensajes siguientes: que «no está habilitado», que «no está incluido en el padrón electoral, o que «en su comuna no hay primarias».

¿Cuál es el horario de votación?

Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar.

¿Quiénes pueden votar?

Todos los electores que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las elecciones primarias y los independientes. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado NO pueden votar.

¿El rol de vocal es obligatorio?

Los vocales deben cumplir con su deber, este no es voluntario es obligatorio, si no se presentan además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, esto es, una multa de entre 2 a 8 UTM ($131.000 a $524.000 aproximadamente), sus mesas podrían no instalarse impidiendo el derecho a sufragio a cientos de personas.

¿Qué cédula recibirá cada elector?

A cada elector se le entregará una sola cédula de votación, conforme a lo siguiente:

En el caso de las primarias de gobernadores regionales, que se realizarán en las regiones de Coquimbo y Aysén, habrá solo una cédula para cada región, en la que podrán votar los electores afiliados a los partidos políticos que conforman el pacto Chile Vamos y los independientes.

En las primarias de alcaldes y alcaldesas, que se realizarán en 60 comunas a lo largo del país, las cédulas electorales podrán ser:

Una, cuando solo un pacto realice primarias. En esa misma cédula votarán los independientes y los afiliados a partidos de ese pacto.

Tres, cuando dos pactos realicen primarias en esa comuna. Una cédula será para los afiliados a los partidos de un pacto, otra para los afiliados a los partidos del otro pacto, y una tercera, también llamada cédula única, será para los independientes.

¿Qué pactos van a primarias de alcaldes?

Los pactos que tendrán primarias de alcaldes son:

Con la letra A: Chile Vamos, que reúne a los partidos Renovación Nacional; Unión Demócrata Independiente; Evolución Política e Independientes.

Con la letra B: Contigo Chile Mejor que reúne a los partidos Demócrata Cristianos; Partido por la Democracia; Socialista; Comunista; Radical; Revolución Democrática; Federación Regionalista Verde Social; Comunes; Liberal; Convergencia Social; Acción Humanista e Independientes.

Con la letra C: Partido Social Cristiano e Independientes.

¿Con qué lápiz debo votar?

En las primarias se deberá utilizar lápiz grafito porque es lo que establece la norma legal. Aún no se aprueban y promulgan las reformas legales que instauran -entre otros puntos- el uso de lápiz pasta azul para sufragar, el que fue permitido legalmente durante la pandemia por razones sanitarias.

¿Habrá constitución de mesas?

Si, la constitución de mesas debe realizarse el sábado 8 de junio a las 15:00 horas en el local de votación en que fue designado como vocal.

¿Hasta qué hora se pueden instalar las mesas?

Las mesas deben instalarse a partir de las 08.00 horas el día de la elección hasta el mediodía.

¿Qué ocurre si voy a sufragar y mi mesa no está instalada?

Si se presenta este caso, el elector puede ofrecerse como vocal voluntario, avisando al delegado de local de su disponibilidad. Es el delegado quien le asignará una mesa para cumplir este rol. Solo puede ser vocal de mesa en el local que le corresponde.

¿Para estas primarias existirá voto asistido?

Así es, como en toda elección, cualquier persona con una discapacidad de origen visual, motor o físico, auditivo, psíquico, o intelectual, tendrá la posibilidad de ser acompañada y asistida al momento de votar. Lo pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años de su confianza. Para ello, deben informar previamente al presidente de la mesa y debe quedar registrado en el acta. Es importante saber que una persona puede asistir solo a un elector, a menos que haya un parentesco directo.

En tanto, aquellos electores que prefieran votar solos, sin ser asistidas, podrán recibir la asistencia del presidente de la mesa, para doblar y cerrar el voto con el sello, a su requerimiento.

Los electores y las electoras con discapacidad visual podrán también optar por utilizar una plantilla confeccionada en una mica transparente con o sin sistema Braille.

Estas plantillas existirán en cada local de votación y podrán ser solicitadas al delegado del local.

También en Servel.cl quienes tengan discapacidad auditiva tendrán una plataforma en lengua de señas para aclarar sus dudas antes y durante la elección. Se puede acceder a ella en los códigos QR de los afiches de Servel en cada local y también aquí.

